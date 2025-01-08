KKTC Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen Okullararası Yıldız erkek futbol birinciliğinde, Grup aşamasındaki ilk maçta Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ile Oğuzveli Ortaokulu Karaoglanoglu Orhan Dural Stadında karşılaştı. Ruso Ortaokulu ilk yarısı 1 - 1 biten maçta ikinci yarıdaki etkili oyunu ile maçı 3 - 1 kazandı. Ruso’dan golleri kaptan Batuğ Kaan Mındıkoğlu (2) ve Kuzey Yamanyılmaz attı.