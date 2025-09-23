Geçitköy’de önceki gece akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Turist vizesiyle ülkeye giriş yapan 10 günlük turist Doğan Gültekin, kullanımındaki ZYL 186 plakalı kiralık aracın direksiyonunda uyur vaziyette bulundu.

Polis ekipleri, viraj üzerinde dörtlüleri yanar şekilde park edilmiş ve çalışır durumda bekleyen aracı fark ederek kontrol gerçekleştirdi.

Araç içerisinde direksiyon başında hareketsiz bir şekilde bulunan Gültekin’in yapılan alkol testi sonucu 329 promil (yasal limitin yaklaşık 6.5 katı) olduğu belirlendi.

Yeni yasanın getirdiği düzenlemelere göre, 150 promil üzeri alkolle yakalanan sürücüler doğrudan mahkemeye sevk ediliyor. Bu kapsamda zanlı Gültekin, dün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Savcı Senem Palabıyık, zanlının direksiyon başında uyurken yakalandığını ve yapılan testte 329 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Palabıyık ayrıca zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu ve benzer bir sabıkasının olmadığını belirtti.

Mahkemede söz hakkı verilen Doğan Gültekin, “Cahillik ettim, pişmanım” dedi. Yargıç Murat Soytaç, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi