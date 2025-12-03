Ali Rıza Vuruşkan Çocuk Aile Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇADEM) ismiyle hizmet verecek merkezin binası, Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından ve ilk bayraktarı Ali Rıza Vuruşkan tarafından çalışma ve ikametgah olarak kullanılıyordu. Ali Rıza Vuruşkan Adaya Ali Conan kimliğiyle İş Bankası Müfettişi olarak 1958’de gelmişti.

Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz, İş Bankası Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ve muharip derneklerden temsilciler de katıldı.

-Hasipoğlu

Oğuzhan Hasipoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Merkezin engelli çocuklara da hizmet vereceğini, dolayısıyla açılışın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılmasının da anlamlı olduğunu söyledi.

Merkeze milli mücadelenin efsane ismi Ali Rıza Vuruşkan’ın isminin verilmesinin anlamlı olduğunu kaydeden Hasipoğlu, 1958 yılında TMT’nin kuruluşunda görev almış, ilk bayraktar olarak hizmet etmiş Albay Vuruşkan’ın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde unutulmaz bir yer edindiğini kaydetti.

Vuruşkan’ın cesareti, liderliği ve halkına duyduğu bağlılığın; sosyal adalet, eşitlik ve dayanışma için verilen mücadelenin ilham kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Bu merkezin kapısından içeri giren her çocuk, her genç ve her aile, bir milletin kendi evlatları için gösterdiği kararlılığı, sahiplenmeyi ve sevdayı burada hissedecektir. Bu nedenle, Albay Vuruşkan’ın adının bu merkeze verilmesi bizim için sadece bir onurlandırma değil, aynı zamanda geleceğe taşınan bir sorumluluk ve bir söz niteliğindedir.” dedi.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Bu merkez aracılığıyla madde kullanımı, sokakta yaşama, çalıştırılma veya riskli davranışlara maruz kalma gibi tehditlerle karşı karşıya kalan evlatlarımızı yeniden topluma kazandırma, ailelerimize eğitim, psikolojik destek, mesleki yönlendirme ve sosyal güçlendirme hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Sadece çocuklarımızı değil, aileyi bir bütün olarak güçlendirmeyi toplumsal iyileşmenin en önemli parçası olarak görüyoruz.” dedi.

ÇADEM’in özel gereksinimli bireylere yönelik donanımları, erişilebilirliği temel alan yapısıyla örnek bir merkez olduğunu belirten Hasipoğlu, “Çocuklarımızın güvenle gelebileceği, ailelerimizin destek bulabileceği, toplumumuzun dayanışma ruhunu yaşatacak bir kapı olacaktır.” dedi.

Merkezin çocukların hayatlarına dokunacak, aileleri güçlendirecek ve sosyal bütünlüğü pekiştirecek çok önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TC Büyükelçiliği, Vakıflar İdaresi, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ve muharip derneklere teşekkür etti.

-Yıldırım

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Vuruşkan’ın 1964’te Erenköy ziyaretini anlattı ve “Bugünkü hudutların çizilmesinde, 1974 Barış Harekat'ının oluşmasında Erenköy’de Rıza Vuruşkan’ın rolü büyüktür.” dedi.

Yıldırım, Rıza Vuruşkan’ın isminin Lefkoşa’da herhangi büyük bir caddeye henüz verilmediğini, Girne’de “Ciklos Caddesi'ne” Rıza Vuruşkan isminin verildiğini, Lefkoşa’da da ayni hassasiyetin gösterilmesini beklediklerini kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ÇADEM’in bir “hayalin eseri” olduğunu, Merkez’e Kıbrıslı Türkün tarihine damga vuran Ali Vurşkan’ın isminin verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, ÇADEM fikrinin 1,5 yıl önce Bakan olarak Ankara’ya yaptığı bir ziyarette çocuk, aile eğitim ve araştırma merkezi hakkında yapılan bir sunumdan doğduğunu anlattı

Gardiyanoğlu, “ÇADEM’de birçok ailemiz, gencimiz, evladımız eğitim alacak ve umutlar yeşerecek.” dedi.

Açılışın Dünya Engelliler Günü'nde yapılmasının da anlamlı olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Ciddi bir ihtiyaçtı.” dedi.

-Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise, binanın yeniden hizmete girecek olmasını, “Kıbrıs Türkü'nün mücadele tarihinde önemli karar ve zamanlara tanıklık etmiş bu mekanın halkımızın belleğinde diri tutulmasına yardımcı olacak.” ifadelerle değerlendirdi.

Binanın Ali Rıza Vuruşkan tarafından ikametgah ve çalışma ofisi olarak kullanıldığını belirten Ecevit, binanın Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından TMT’ye, TMT’den de Daire’ye kullanım için verildiğini kaydetti.

Ecevit, “Geleceğe daha güzel bir yer bırakmak istiyorsak, ancak ve ancak aileye yapılacak olan yatırım ve kadınımızın aile ve toplun içindeki yerini güçlendirmekle mümkün olabilir.” dedi.

Ecevit, mekanda, dezavantajlı şartlardaki engelli, çocuk ve ailelere destek olmaya yönelik eğitim ve destek çalışmalarının yürütüleceğini belirtti.

Törenin sonunda katkı koyan kuruluş ve derneklerin temsilcilerine, Engelsiz Yaşam Evi'nde yapılan çalışmalar hediye olarak takdim edildi.

-Öz

KEİ Koordinatörü Erol Öz, yapılan çalışmanın toplumsal dayanışma açsından önemli işlevi olduğunu söyledi.