Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı tarafından Karşıyaka'da inşa edilen WOODLAND VIP Yaşlı Yaşam Merkezi dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışta konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren halka, icraat yapmak için göreve geldiklerini söylediklerini ifade etti.

“Biz hükümete, halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirmek için geliyoruz ve ülkeye siyasi istikrar getireceğiz.” diyen Üstel, siyasi istikrar sayesinde de ülkenin ihtiyaç duyduğu bütün projeleri birer birer hayata geçireceklerini belirtti.

Zaman zaman kendi kaynaklarından, zaman zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerle, zaman zaman ise belediye başkanları ve yönetimleriyle bazı projeleri hayata geçireceklerini söylediklerini anımsatan Üstel, “Birçok projemizi de ülkemizde yaşayan ve ülkemize gönül veren iş adamlarımızla yapacağız.” dedi.

Daha önceki iş insanlarının ülkenin ihtiyaç duyduğu 30 yeni okul yaptığını ve bunun yanında 600’ün üzerinde ek destek binasını ülkeye kazandırdığını belirten Üstel, bugün de bazı iş insanlarının yeni projelere imza atmaya devam ettiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, “Zannediyorum Güney Kıbrıs'ta bile böyle bir merkez yok.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, “Yaşlılarımız, abilerimiz ve ablalarımız için güzel bir yaşam merkezi.” dedi.

WOODLAND Direktörü Ayhan Arıklı da, merkezi hayata geçirirken hedeflerinin yalnızca büyüklerin barınacağı bir yer değil, huzurla, güvenle ve sağlık içinde yaşayacağı sıcak bir yaşam ortamı oluşturmak olduğunu belirtti

“Hayatları boyunca ailelerine, topluma ve ülkesine hizmet etmiş büyüklerimizin en iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz. “ diye konuşan Arıklı, bu düşünceyle Karşıyaka’nın eşsiz doğası içinde modern, güvenli ve konforlu bir yaşam merkezi oluşturduklarını kaydetti.

Merkezde konaklamanın dışında birçok etkinliğin olacağını ifade eden Arıklı, “Böylesi bir kompleks tesis, bırakın ülkemizde belki de dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Merkezin karşısında bulunan ormanlık alanda yürüyüş ve dinlenme alanı oluşturacaklarını belirten Arıklı, yetkililerden misafirlerin yolun karşısına geçebilmeleri için yaya geçidi, gerekli uyarıcı tabelalar ve masrafı kendi tarafından karşılanacak sinyalizasyon sisteminin kurulmasını istedi.