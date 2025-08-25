Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin 600 kişiye silah taşıma izni vermesine tepki gösterdi.

Ataser'in açıklamaları şöyle:

“Silah taşıma izni nedir? Bu ülke, böyle karar ve davranışlara ne alışkındır ne de bunları sever. Yüzlerce kişiye silah taşıma izni verilmiş durumda. Burası Teksas değil; burası insanların huzur içinde, güvenle yaşadığı bir ülkedir. Böyle bir uygulama, suç çetelerini cesaretlendirir ve suça meyilli kişilere daha rahat hareket etme fırsatı tanır. Bir vatandaş olarak talebim; geçmişten bugüne verilmiş tüm silah taşıma izinlerinin en kısa sürede iptal edilmesidir.”