Tatil için Dubai’de bulunan KKTC'deki En Moda Dergisi Direktörü, Kıbrıslı Türk Özer Akkeleş, orada yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akkeleş'in paylaşımı şu şekilde:

Dubai’deyim. Merak eden, arayan, mesaj atan herkese buradan toplu bir cevap vermek istedim. Bugün burada hayat adeta durdu. Sokaklar sessiz, herkes tedirgin ve belirsizlik hâkim. Şu an otelimizdeyiz. Çok şükür iyiyim ve güvendeyim. En azından bulunduğumuz yerde bir sıkıntı yok. Ancak ne zaman döneceğimiz konusunda henüz net bir bilgi yok. Beklemek zorundayız. Belirsizlik insanı en çok yoran şeymiş, bunu daha iyi anlıyorum. Kıbrıs Elçiliği’ne başvurumu yaptım, süreci takip ediyorum. Şimdilik sabırla haber bekliyorum. Dualarını, iyi dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. İnsanın böyle zamanlarda yalnız olmadığını bilmesi gerçekten çok kıymetli. Güzel haberler vermeyi umut ediyorum