ABD ve İsrail'in ortak saldırısı sonucu karşı saldırı ile cevap veren İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından Dubai’de büyük bir panik havası oluştu. Turizmin gözde merkezlerinden Dubai'de turistler ve yerel halk marketlere akın etti.

Nükleer tesislerin hedef alınması ihtimali, bölgede su ve gıda stoklama korkusunu artırdı. Dubai’de bazı sakinlerin marketlere akın ederek büyük miktarda su ve hazır gıda satın aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, saldırıların İran’ın nükleer tesislerini hedef alması durumunda su kaynaklarının kirlenme riskine karşı uyarıda bulunuyor.