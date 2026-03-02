İran, saldırılara misilleme olarak İsrail ile Körfez ülkelerindeki ABD üslerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldı. İran ordusu, önceki sabah saatlerinden itibaren, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda hedef olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük şehri Dubai'de lüks otelleri, tatil köyleri ve turistik mekanlarıyla ünlü ada Palm Jumeirah'da yangın çıktı. Bu yangında dört kişinin yaralandığı ifade edildi.

Patlama ve hava sahası kapanması sonrası Dubai’de bulunan bazı tanınmış ve ünlü isimlerin şehirde mahsur kaldığı, uçuş iptalleri nedeniyle seyahat edemedikleri sosyal medyada paylaşılan görüntülerle aktarıldı.

"FÜZE İSABET ETTİ, ONUN HARİCİNDE İYİYDİ"

Otelden ayrılan veya tahliye edilen bazı turistlerin, otelin Google ve TripAdvisor gibi hesaplarına şu ironik yorumları bıraktığı görüldü:

"Tavsiye etmiyorum, odamız roketle vuruldu. Hava savunma sistemi yetersiz, uykumuz bölündü."

"Beş yıldızlı bir hizmet bekliyorduk ama akşam yemeğinde üzerimize şarapnel parçaları düştü."

BAE'nin nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ını yabancılar oluşturuyor ve Dubai, zenginlik ve ihtişam imajıyla ülkenin en büyük şehri konumunda bulunuyor. Dubai, tatil cenneti olarak da biliniyor.