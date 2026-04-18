Lapta Alsancak’ta bir yıllığına kiraladığı bungalovda zorla fahişelik yaptırdığı tespit edilen Nesibe Gündüz şikayet üzerine tutuklandı.

Yanındaki kadını Havaalanına götürürken cep telefonu zorla çalarak ‘soygun’ suçu işleyen zanlı Gündüz, ‘Fuhuş yapmak için yer sağlamak’, ‘fahişelik yaptırmak’ ve ‘ Soygun’ suçlarından Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru Hilal Yılmaz zanlının şikayet üzerine tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının müşteki ile Havaalanına gitmek için Taksi bekledikleri esnada müştekinin elinden zorla cep telefonunu alarak soygun suçu işlediğini kaydetti. İleri soruşturmada zanlının 11 ile 16 Nisan tarihleri arasında 1 yıllığına adına kiraladığı bungalovda F.K., isimli kadını para karşılığı fuhuşa teşvik ettiğini kaydetti. Olayla bağlantılı ağların araştırıldığını ifade eden polis, 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Mine Gündüz Serden işlenen suçun ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.