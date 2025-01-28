Mecliste dün ilk sözü CTP adına Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli aldı.

İncirli, “çalıntı” olarak ülkeye gelen araçların devlet kurumları tarafından Resmi Hizmet Aracı olarak kullanıldığına, hatta lüks olanların makam aracı olarak kullanıldığına dair iddialar olduğunu belirterek, bu konuda bilgi istedi.

“Bu iddia doğruysa, bu hırsızlığı meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir” diyen İncirli, hakikatlerin Genel Kurul’da konuşulması gerektiğini söyledi.

İncirli, “Bu ülke bu kadar aciz mi?” ifadelerini de kullandı.