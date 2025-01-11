Doğa, bize verdiklerini hunharca kullanmamız sebebiyle bir kısmını geri almaya kararlı... Bu köyün sahil şeridi, son 22 yılda tam 300 metre geriye çekildi... Kıyı erozyonu, kıyıda bulunan kumsal ve kum tepeleri gibi katmanların dalga hareketleri, gelgitler, drenaj veya sert rüzgarlar tarafından aşındırılmasıdır. Kuzeyde yer alan bu bölge, sahil erozyonu nedeniyle her geçen gün biraz daha denize karışıyor. Son 22 yılda çekilen fotoğraflar, bu dramatik değişimi gözler önüne serdi ve etkileyici bir şekilde kıyı kaybının boyutlarını ortaya koydu.

300 METRE KIYI KAYBETTİ; 3 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Bu köy sahili, güçlü rüzgarlar ve yüksek gelgitler nedeniyle tam 300 metre kıyı kaybetti. Bu süreçte birçok ev yıkıldı ya da denize düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köyde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, sahil hattının yok olmasıyla evlerini ve yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı. İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yer alan Hemsby Köyü'ndeki en büyük yıkımlar, Hemsby Gap adlı sahil geçiş noktası ve plaja yakın otopark alanında yaşandı. Geçen hafta yüksek gelgitler nedeniyle bu bölgede kum tabakaları tamamen kayboldu, çevredeki kumullar ise ciddi şekilde zarar gördü.