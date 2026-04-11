Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Hükümetin, kendi yarattığı bütçe açığını kapatmak amacıyla çalışanların maaşlarından kesinti yapmayı hedeflediğini öne süren İncirli, bu yöndeki yasal düzenlemelerin Meclis’ten “dayatma ile” geçirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Tasarıların komiteye çekilmeden hızla geçirilmek istendiğini kaydeden İncirli, bu tutumun toplumsal gerilimi artırdığını ifade etti.

Hükümeti kaos yaratmakla suçlayan İncirli, “Bu kaosu bilerek yarattılar. Kaostan medet umacak kadar zayıf bir hükümettir” ifadelerini kullandı.

Yaşananların sorumluluğunun hükümete ait olduğunu belirten İncirli, Ünal Üstel liderliğindeki hükümeti eleştirerek, “Hiç kimse sorumluluğu başka yerlere atmaya kalkmasın. Yaşananların ve ödenen bedellerin sorumlusu Üstel hükümetidir” dedi.

Açıklamasının sonunda değişim çağrısı yapan İncirli, “Artık değişim kaçınılmazdır. Sandık kurulacak ve halkın özlediği değişim başlayacak” ifadelerini kullandı.