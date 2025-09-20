Hollanda'ya bağlı bu kasabanın içinde, Belçika'ya ait Baarle-Hertog'un 20'den fazla enklavı bulunuyor. Hatta bu enklavların içinde yeniden Hollanda'ya ait küçük bölgeler yer alıyor.

Sonuç olarak bazı evler ve dükkanlar aynı anda iki ülkenin sınırları içinde kalıyor. Bu da günlük hayatta ilginç durumlara yol açıyor. Öyle ki, bir çift uyumak için aynı evin farklı odalarına geçtiğinde, fiilen farklı ülkelerde geceyi geçirmiş oluyor.

Yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı kasabada nüfusun dörtte üçü Hollanda pasaportuna sahip. Ancak sınır çizgilerinin karmaşık yapısı, iki topluluk arasında zaman zaman sürtüşmelere de yol açmış.

Turizm ofisi başkanı Willem van Gool, geçmişte farklı ülkelerdeki okullar aynı saatte boşaldığında gençler arasında sokakta kavgalar çıktığını, bu yüzden 1960'larda okul çıkış saatlerinin değiştirilerek gerilimlerin azaltıldığını anlatıyor.

'ÜLKELERİNİ' KALDIRIMLARDAN ANLIYORLAR

Kasabanın Hollanda bölümünde yollar düzgün sıralanmış ıhlamur ağaçlarıyla çevriliyken, Belçika tarafında ağaçların daha serbestçe büyümesine izin veriliyor. Belçika'daki daha esnek imar yasaları, pek çok ev sahibine avantaj sağlamış durumda.

Sınırın hangi tarafında olduğunuzu anlamanın en kolay yolu ise kaldırım taşlarındaki beyaz işaretler. Bir yanında "NL", diğer yanında "B" yazan çizgiler, hangi ülkede olduğunuzu gösteriyor.

İKİ ÜLKENİN FARKLARI HAYATA YANSIYOR

İki ülkenin yasaları arasındaki farklılıklar, kasaba halkının yaşamına da yansıyor. Örneğin:

Hollanda'da alkol içme yaşı 18 iken, Belçika'da 16.

Hollanda'da havai fişekler sadece yılbaşı öncesinde satılırken, Belçika'da yıl boyunca satın alınabiliyor. Bu nedenle Hollandalılar sık sık Baarle-Hertog tarafına geçip havai fişek stokluyor.

Kasabanın bu karmaşık yapboz sınır düzeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Yüzyıllar boyunca süren anlaşmazlıklar sonunda 1995 yılında resmi olarak bugünkü halini aldı. Şimdi ise çoğu sakin hem Hollanda hem Belçika vatandaşı ve sınır artık gündelik yaşamda sorun olmaktan çok bir turistik cazibe merkezi haline gelmiş durumda.