Bu sıra dışı ortaklık sosyal medyada hızla gündem oldu ve pek çok kişi ilk başta bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu düşündü. Ancak durum oldukça ciddi. Aston Martin, markanın imzası niteliğindeki tasarım detaylarını barındıran yüksek kaliteli bebek arabalarını 2025’in sonunda piyasaya sürecek.

Yeni koleksiyonda Aston Martin’in klasik iç mekan çizgilerini çağrıştıran balıksırtı kumaş ve deri detaylara sahip gri–beyaz modeller dikkat çekiyor. Ayrıca derin yarış yeşili bir versiyon da ürün yelpazesinde yer alacak. Tüm modellerde markanın logosu da yer alıyor.

Aston Martin Marka Çeşitlendirme Direktörü Stefano Saporetti, iş birliğiyle ilgili olarak “egg ile yapılan bu iş birliği mükemmel bir sinerjiyi temsil ediyor ve Aston Martin'in özünü müşterilerimizin hayatının yeni bir bölümüne taşıyor” ifadelerini kullandı. Saporetti ayrıca, “Aston Martin DBX’in aile seyahatlerine performans ve çok yönlülük getirmesi gibi, yeni bebek arabası da ebeveynlere şık, işlevsel ve yüksek kaliteli bir seçenek sunarak Aston Martin deneyimini tüm aileye yaşatacak” diyerek hedeflerini özetledi.

FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Henüz resmi fiyat etiketi açıklanmamış olsa da, egg markasının bebek arabalarının genellikle 650 sterlin (yaklaşık 36.700 TL) civarında olduğu biliniyor. Bu da Aston Martin tasarımı bir modelin bu civarda ya da üstünde bir fiyatla satışa sunulabileceğine işaret ediyor.

Lüks otomobil üreticilerinin bebek arabası segmentine yönelmesi yeni değil. Daha önce BMW, Mercedes-Benz ve Lamborghini gibi dev markalar da bu alanda çeşitli ortaklıklara imza atmıştı. Örneğin BMW bebek arabaları 499,95 euro ile 824,95 euro (yaklaşık 24.500 – 40.400 TL) arasında fiyatlandırılmıştı. Ancak Aston Martin’in bu adımı, tasarımı ve ismiyle diğerlerinden bir adım önde gibi görünüyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu girişimi “resesyon göstergesi” olarak yorumlarken, bazıları ise “materyalizm zevkine sahip ebeveynler için” ifadelerini kullandı. Mizahi yorumlar da eksik olmadı; bir kullanıcı bebek arabasının vale hizmetiyle gelmesi gerektiğini yazdı.