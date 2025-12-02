DOLAR
42,42770
%-0.02
EURO
49,28750
%-0.04
STERLİN
56,03400
%-0.14
G.ALTIN
5725,77000
%-1.04
BİST100
11.122,00
%5
BITCOIN
87.480,14
%1.37
İstanbul
Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
13
°
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Adli Haberler
Bu bir celpnamedir
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Yazdır
Kopyala
A
-
A
+
Ümit Şeyhun
02.12.2025 - 09:17
Okunma Süresi: 1 Dk
KKTC'de izinsiz ikamet eden yedi kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle
Editörün Seçtiği
Tuna: "Engelleri bireylere her alanda erişilebilirlik ve fırsat eşitliği sağlamak bir insan hakkıdır"
Editörün Seçtiği
Captain Creditwest Cup şampiyonu Jean Pierre Mainardi
Editörün Seçtiği
Mesarya başladı, Çetinkaya bitirdi
Web Editör
Ümit Şeyhun
Bunlar da ilginizi çekebilir
13 yaşındaki scooter sürücüsü kamyona çarptı
Gazimağusa'da makinist garajında araç yandı, iki kişi yaralandı
Gönyeli’de köpekle yapılan aramada hintkeneviri, kokain ve hap ele geçirildi
KKTC'de izinsiz ikamet eden yedi kişi tutuklandı
Bafra ve Akdeniz de ani ölüm
İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan iki Kıbrıslı Rum sanığın davası 9 Aralık’ta devam edecek
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Kıbrıs Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Üst
Ana Sayfa
Kategoriler
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.halkinsesikibris.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et