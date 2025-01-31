Asgari ücrete itiraz eden sendikalar arasında bulunan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, söz alarak, asgari ücrete enflasyonun altında artış yapılmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi ve “Bu ayıba son verin.” diye konuştu.

Bıçaklı, devletin belirlediği son dört aylık hayat pahalılığı oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamu çalışanları ve emeklilere yapılan yüzde 11,12'lik artışın Cumhurbaşkanı ve bakanlar da dahil olmak üzere uygulandığını ifade etti.

Bıçaklı, "Esas mesele, devletin belirlediği son dört aylık HP 11,12 bana göre doğru değil. Bunu kabul ettim diyelim, sen devlet olarak benim çalışanım ve halkım hayat pahalılığı kadar geriledi. Buna bağlı olarak kamu çalışanlarına ve emeklilere yüzde 11,12 artışı uyguluyorsunuz devlet olarak. 300 bin TL olan Cumhurbaşkanı ve bakanlar da dahil olmak üzere bu uygulanıyor.

Bir ülkede böyle bir uygulama olamaz" dedi. Asgari ücretliye yapılan yüzde 7,5'lik artışın kabul edilemez olduğunu ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Bıçaklı, "Dört sendika itiraz ederek size bu yanlışı düzeltmek için bir şans daha verdi. Ülkede çalışma barışı bozulmadan bu düzelmiş olur" ifadelerini kullandı.