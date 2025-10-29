Kıbrıs'taki görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Haşim Diagne bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis ile ilk görüşmesini yaptı.

Riknews.com haberine göre Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmede, Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerini 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlatacak uygun şartların yaratılması ve zorlukların göğüslenmesi için siyasi iradeye sahip olduğunu söyledi. Hristodulidis şahsının ve Kıbrıs sorunuyla ilgilenmekte olan grubunun Diagne ile sıkı çalışma arzusunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Haşim Diagne ise Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm sürecine bağlılığını dile getirdi. Diagne, BM’nin Kıbrıs’ta gerçekleştireceği her faaliyetin, Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın anlamlı görüşme yapabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına önemli katkı yapmasını sağlamak amacıyla kendi kapasitesi ve rolü çerçevesinde elinden geleni yapacağını söyledi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen Diagne-Hristoduldis görüşmesinde Avrupa Konuları Müsteşarı Marinela Rauna, Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis ve Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos da hazır bulundu.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Hristodulidis’in Diagne’ye KKTC’de tutuklu 5 Rum, Maraş, Yeşil Hat ve diğer rahatsızlık konularını da ilettiğini belirti.