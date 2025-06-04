“Aşk İçinde Mahpushane” adlı oyunun prömiyeri dün akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapıldı.

Lefkoşa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Döndü Özata, Melihat Günalp, Kurtuluş Altaylı, Umut Ersoy ve Altekin Erginel sahne alıyor.

Oyunu 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da izledi.

-Akıncı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunun sonunda yaptığı konuşmada, 45 yıllık Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun serüvenini aktararak, Ersoy ve arkadaşlarının devlet tiyatrolarından ayrılmasının ardından yollarının kesiştiğini ve LBT’nin kurulduğunu kaydetti.

LTB Başkanlığı döneminde yaptığı ilkleri de sıralayan Akıncı, belediye tiyatrosunu kurmalarının kendisini en çok gururlandıran hizmet olduğunun altını çizdi.

-Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise güçlü ve etkileyici bir eser izlediklerini belirterek, “Böylesine harika bir oyundan sonra söz söylemek gerçekten zor. Yaşar Ersoy’un ustalığının bir yansımasıydı. 3 Haziran’da verilen mesaj da çok anlamlıydı.” dedi.

Başkan Harmancı, Nazım Hikmet’in mücadele ruhuna atıfta bulunarak, oyunun kendilerine bir kez daha zor şartlar ve zor dönemde de olunsa ülke için ne gerekirse yapılması gerektiğini hatırlattığını dile getirdi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın modern belediyeciliğin öncüsü olduğunu kaydetti ve sanatın toplumlar için önemli olduğunu vurguladı.

Bayramın yaklaşmasıyla “KKTC’ye yıldız yağacak” türden haberler yapılacağını söyleyen Uluçay, “Ama bizim asıl yıldızlarımız, bu sahnede emek veren sanatçılarımız ve siz değerli izleyicilerimizsiniz” dedi.

-Ersoy

LBT kurucularından Yaşar Ersoy da büyük usta Nazım Hikmet’in mücadelesinin herkese miras kaldığını ifade etti. Ersoy, kısa süre önce yaşamını kaybeden tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı da andı.