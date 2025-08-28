Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de futbolcuların uygunluğu ve gruplar açıklandı. 8-9 Kasım 2025 tarihinde başlayacak olan ligde 2025-2026 sezonu itibariyle yaş kategorilerinde değişim oldu. Daha fazla genç futbolcunun forma giymesi hedeflenen BTM 1.Lig’de kulüplere belirli kontenjanlara ek üst ligden belli yaş gruplarından oyuncu transferindeki sınırlandırılmalar kaldırıldı.

Açıklanan kurallar ve gruplar şu şekilde;

1) Kulüpler, herhangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) 8 adet futbolcu transfer edebilirler. Ancak transfer edecekleri futbolcuların en az 6 kişisi KTFF’nin belirlediği genç oyuncu kategorisinde (01.01.2007 ve sonraki yıllarda doğan) olmak zorunda olup bu futbolcuları kiralık ve/veya bonservisli transfer yapabilirler. Diğer iki futbolcu ise 31.12.2004 ve önceki yıllarda doğmuş olup kulüpler bu yaş grubundaki futbolcuları kiralık veya bonservisli transfer edebilirler. Kontenjan aşımı durumunda kulüpler üst lig işlemler ile ilgili geri dönüş ve/veya iptal işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.

2) Kulüpler; 01.01.2005 ile 31.12.2006 (her iki tarih de dahil) yılları arasında doğan ve lisansı Süper Lig ve/veya 1.Lig kulüplerinde bulunan futbolcuları herhangi bir kontenjana takılmaksızın kadrosuna katabilir.

3) Bu ligdeki takımlar 35 yaş üzeri futbolculara (31.12.1989 ve önceki yıllarda doğan) yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartamazlar. Bu yaş grubundaki futbolcuların lisansı düşmüş ise sadece bonservisli olarak son oynadığı takımda lisans işlemi yaptırabilir, bu şekilde işlem yaptıran futbolcu o sezon aynı takımda forma giymek zorundadır. Farklı takıma herhangi bir transfer işlemi yapamaz.

4) Bu ligde 01.01.2011 (dâhil) ve sonraki yıllarda doğan (U15 Ligi yaş kategorisi) hiçbir futbolcu oynayamaz. Ancak lisans işlemi yaptırılıp ilgili yaş grubunun yer aldığı lig kategorilerine transfer işlemi gerçekleştirebilir.

5) 4.maddede belirtilen yaş kriteri ile ilgili olarak altyapı liglerinde takımı olan BTM 1.Lig takımları bu futbolculara lisans işlemi yaptırabilir ancak BTM 1.Lig için ilgili yaş kriterine uymayan futbolcuları A Takım kategorisinde oynatamaz.

6) Kulüplerin, müsabakanın oynanacağı tarihte, 21 kişilik müsabaka isim listesinde KTFF’nin açıkladığı yaş kriterlerinde (01.01.2003 ve sonrası doğumlu) en az 3 (üç) futbolcuyu kadroda bulundurmaları zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında olan futbolcular, fiilen maç başlamadan ve müsabaka tamamlanıncaya kadar sair sebepler hariç hazır olmak zorundadır. Bu kurala uymayan kulüpler hakkında, Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi uygulanır.

7) Kulüpler müsabaka isim listesindeki ilk 11’e 31.12.1996 (bu tarih de dahil) ve önceki yıllarda doğan (29 yaş üstü) en fazla 5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabaka boyunca oyuncu değişiklikleri de dahil bu sayıyı aşamaz. Söz konusu sayının aşılması durumunda ilgili kulübe -1 (eksi bir) puan cezası verilir.

8) Mevcut sezonda Süper Lig ve/veya 1.Lig takımlarından BONSERVİSLİ olarak BTM Ligi’ne transfer olan futbolcular iki sezon transfer oldukları takımda forma giymek zorundadır. Bu futbolcuların iki sezonluk süre içerisinde üst lige geri dönüşü sadece eski takımına BONSERVİSLİ olmak kaydıyla gerçekleşebilir.

9) Kulüpler; üst ligden (Süper Lig ve 1.Lig) BTM Ligleri’ne transfer olan ve 2 yıl gittiği takımda kalma zorunluluğu bulunan futbolcuları GEÇİCİ/KİRALIK olarak kadrolarına katabilirler.

10) Kulüpler; üst ligde (Süper Lig ve 1.Lig) vize işlemi yaptırmayan ve/veya bu ligde süre almayan 31.12.2004 ve önceki tarihlerde doğan 1 (bir) futbolcuyu kadrosuna katabilir. Bu haktan yararlanılması durumunda MADDE 2’nin 1. fıkrasında yer alan 6 kişilik genç futbolcu (01.01.2007 ve sonraki tarihlerde doğan futbolcu) transfer hakkı 5’e düşer.

11) Bu ligdeki takımlar kadrolarında profesyonel yabancı futbolcu bulunduramaz. Sadece KKTC ve / veya YYS (Yerli Yabancı Statü) uyruklu futbolcular ligde forma giyip lisans işlemi yaptırabilir.

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Akdoğan Spor Kulübü

Çanakkale Türk Spor Kulübü

Dikmen Gücü Spor Kulübü

Dipkarpaz Spor Kulübü

Dörtyol Spor Kulübü

Güvercinlik İdman Yurdu Spor Kulübü

Tuzlaspor

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü

Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

Yenierenköy Türk Spor Kulübü

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü

Bellapais Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü

Denizli Spor Kulübü

Gaziveren Spor Kulübü

Girne Halk Evi Spor Kulübü

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü

Ortaköy Spor Kulübü

Ozanköy Spor Kulübü

Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü

Tepebaşı Spor Kulübü