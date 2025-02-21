Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 14.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.

BTM 1.Lig'de 14.haftanın programı şöyle:

KIRMIZI GRUP

22 Şubat 2025, Cumartesi

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-NC Dörtyol (Berk Bağrıkara)

10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı BT Güvercinlik-Düzova (Fatih Bardakçıoğlu)

23 Şubat 2025, Pazar

10.45 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Pile (Mustafa Torun)

10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-UG Tuzlaspor (Cenk A.Özfuttu)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Akova Vuda (Şahin Coşkun)

BEYAZ GRUP

22 Şubat 2025, Cumartesi

10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Ağırdağ Boğaz (İbrahim Katmer)

10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Ortaköy (Mehmet V.Çelik)

10.45 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-TE Dikmen Gücü (İsmail Ercan)

23 Şubat 2025, Pazar

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-A.Gaziveren (Emir Turalı)