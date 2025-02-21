Türkmenköy’den, Ahmet Latif’e teşekkür ziyareti Türkmenköy’den, Ahmet Latif’e teşekkür ziyareti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 14.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.

BTM 1.Lig'de 14.haftanın programı şöyle:

KIRMIZI GRUP
22 Şubat 2025, Cumartesi
10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-NC Dörtyol (Berk Bağrıkara)
10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı BT Güvercinlik-Düzova (Fatih Bardakçıoğlu)

23 Şubat 2025, Pazar
10.45 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Pile (Mustafa Torun)
10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-UG Tuzlaspor (Cenk A.Özfuttu)
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Akova Vuda (Şahin Coşkun)

BEYAZ GRUP
22 Şubat 2025, Cumartesi
10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Ağırdağ Boğaz (İbrahim Katmer)
10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Ortaköy (Mehmet V.Çelik)
10.45 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-TE Dikmen Gücü (İsmail Ercan)

23 Şubat 2025, Pazar
10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-A.Gaziveren (Emir Turalı)