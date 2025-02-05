BRTK’da bugün yapılan törenle imzalanan sözleşmeye BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat imza koydu.

Törende, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy da hazır bulundu.

- Üstel: “BRTK’deki sorunları birer birer çözmek için elbirliğiyle çalışıyoruz”

BRTK Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, bugün halka verdikleri sözlerden bir tanesini daha yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üstel, “BRT, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde sesi ve sözü olmuştur. 61’inci yılına giren kurumumuz, varoluş ve özgürlük mücadelemizde Kıbrıs Türkü’ne büyük bir rehber olmuş, Kıbrıs Türkü’nün moralini yükseltmiştir.” dedi.

Uzun süredir devam eden istikrarsız hükümetlerden dolayı ülkede sorunların dağ gibi büyüdüğünü söyleyen Üstel, bu sorunların hepsini birer birer çözmek için hükümet programına eklediklerini ifade etti. Üstel, “Biz ne söylediysek, sözümüzün arkasındayız.” diyerek, Belediye Reformu’nu yaptıklarına, yarım kalan projeleri yeniden başlattıklarına, bekleyen Lefkoşa Çevre Yolu Yoncası’nı tamamlıyor olduklarına dikkat çekti.

Başbakan Üstel, ülkedeki sorunlar gibi BRTK’de de uzun süredir kangrenleşen bir takım sorunlar olduğunu ve bunların çözümü üzerinde BRTK yönetimi ve sendika ile çalıştıklarını belirterek, bugün atılan imzayla sorunlardan bir tanesinin çözülmüş olacağını kaydetti.

Beş yıldır kadro sıkıntısı çeken personelin sorunlarının çözüldüğünü, bunun yanında uzun zamandır herkesin beklediği BRTK Yasası üzerinde çalışılmaya başlandığını ve kısa sürede meclise gönderileceğini belirten Üstel, BRT’nin çağa ayak uydurması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

- “Son ziyarette, yeni yayın aracı ve yeni stüdyoların kurulması konuları ele alındı”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la imzalanan protokolde de, BRTK için gerekli katkıların yapılmasının öngörüldüğüne işaret eden Üstel, son Ankara ziyaretinde yeni bir yayın aracının alınması ve yeni stüdyoların kurulmasının ele alındığını söyledi. ÜStel, bunun yanında TRT ile olan ilişkilerin üst seviyeye çıkarılacağını kaydetti.

Bundan sonraki günlerde de BRTK’nin ihtiyacı olan kadro, yasa, istihdam gibi konularda el birliğiyle çalışacaklarını ve kurumu daha iyi bir noktaya getireceklerini belirten Üstel, Toplu İş Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Üstel, yarının Adıyaman’da meydana gelen ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde 50 bin insanın, KKTC’de de Şampiyon Melekler, öğretmenleri ve vatandaşların hayatını kaybettiği “Asrın Felaketi” olan depremin ikinci senesi olduğunu hatırlattı, böyle acılı bir günde bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelere sabırlar diledi. Üstel, yarın Gazimağusa’da Şampiyon Melekler’in anısına bir araya gelineceğini söyledi, “Onları unutmayacağız, unutturmayacağız.” diyerek, hukuk mücadelesine devam edileceğini vurguladı.

- Özkurt: “Yasanın tamamlanmasıyla daha çağdaş, düzenli ve mutlu bir BRTK"

BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise konuşmasında, özellikle riskleri fazla olan medya sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda toplu iş sözleşmelerinin önemine dikkat çekerek, imza törenine katılanlara teşekkür etti.

Özkurt, BRTK yasasının tadilatı üzerinde çalıştıklarını ve bu yasanın en kısa sürede geçeceğine inancının tam olduğunu kaydederek, bu şekilde daha çağdaş, düzenli ve mutlu bir BRTK olacağını belirtti.

- Kanat: “Çalışanların haklarını daha ileriye taşıyan bir sözleşmeye imza koyuyoruz”

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat da, imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin 1 Ocak itibarıyla 1 yıl boyunca geçerli olacağını kaydederek, Başbakan Üstel’e şahitliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

1993 yılından beri yenilenmeyen ve çağın gereklerinden geri kalan, işlevsiz kurum yasasının Başbakan’ın ortaya koyduğu iradeyle tadil edilmeye başlandığını ifade eden Kanat, kurumda kadro ve sosyal sigorta gibi personelin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Kanat, yasa çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağına inanç belirtti. Kanat, yasa değişiklikleriyle birlikte kurumun daha ileriye gideceğini, çalışanların motivasyonunun artacağını söyledi.

Kanat, bu yıl, daha önceki sözleşmelerin biraz daha üzerine çıkan, iki yıl önceki sözleşmesi koruyan ancak çalışan haklarını daha ileriye taşıyan bir iş sözleşmesine imza koyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, tarafların sözleşmeye imza atmasıyla tören tamamlandı.