Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte katıldığı Azerbaycan zirvesi ve temasları çerçevesinde Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ-TV’yi ziyaret etti.

Tokel, temaslarının başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’a teşekkür ederek, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi kapsamında ortaya konan güçlü siyasi iradenin somut iş birliklerine dönüştüğünü vurguladı.

Başbakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmelerde son derece olumlu ve yapıcı mesajların verildiğini hatırlatan Tokel, bu sürecin medya alanındaki yansımasının da AZTV ile başlatılan iş birliği olduğunu ifade etti.

AZTV’de gerçekleştirilen ziyarette Tokel, AZ-TV Genel Müdür Yardımcısı Rafik Haşimov ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Vüsale Habibova tarafından karşılandı.

Gerçekleştirilen nezaket ziyareti, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Azerbaycan Devlet Televizyonu arasında ilk resmi temas olması bakımından tarihi bir nitelik taşıdı.

“BU TEMAS, KALICI İŞ BİRLİKLERİNİN BAŞLANGICIDIR”

Ziyarette, BRT ile AZTV arasında kalıcı ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Mevcut durumda BRT ile TRT arasında sürdürülen iş birliğinin, “3 devlet tek millet” anlayışı çerçevesinde AZTV ile de hayata geçirilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya kondu.

Taraflar, ortak yayınlar, içerik üretimi ve medya alanındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik ön hazırlıkların başlatılması konusunda mutabakata vardı.

TOKEL: “ALGILARI YÖNETEN ANLATILARDIR”

Ziyaretin ardından Özdemir Tokel, AZ-TV bünyesinde faaliyet gösteren Teleradio Akademisi’nde eğitim gören genç iletişimcilerle bir araya gelerek yaklaşık 1 saat süren bir panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasının önemli bölümünü doğrudan gençlere hitap ederek gerçekleştiren Tokel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün artık algıların dünyasında yaşıyoruz. Ve algıları yöneten şey anlatılardır. Eğer biz kendi anlatımızı ortaya koyarsak, kendi algımızı da belirleriz. Kendi hikayemizi kendimiz yazmalıyız.”

Tokel, geçmişte bu alanda ciddi eksiklikler yaşandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kendi hikayemizi yazmazsak, birileri gelir ve bizim hikayemizi yazar. Yıllarca buna müsaade ettik. Ama artık etmiyoruz. Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi hikayesini kendisi yazacak.”

“GENÇ İLETİŞİMCİLER BU SÜRECİN TEMELİDİR”

Medya alanındaki iş birliğinin sadece kurumlar arasında değil, genç nesiller üzerinden de güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tokel, yeni nesil iletişimcilerin bu sürecin temel taşı olduğunu belirtti.

“Azerbaycan ile her alanda olduğu gibi medya alanında da güçlü bir iş birliği kurmak istiyoruz. Bu iş birliğinin temelini de siz genç iletişimciler oluşturacaksınız. Gönüllerde süren kardeşlik, artık somut iş birlikleriyle hem anlatıda, hem mesajlarda hem de sahada hayat bulacaktır.”

Panelin sonunda gençlerin sorularını yanıtlayan Tokel, ziyaretin iki ülke arasındaki medya ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.