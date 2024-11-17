Ülkemizin inşaat sektöründeki büyük işletmelerden biri olan NorthernLand Construction kuruluşunun 21. yılını kutluyor.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt bir açıklama yaparak “kaliteli yaşam alanları” inşa etme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, bu doğrultuda çalıştıklarını ifade etti.

Koral Bozkurt'un açıklaması şöyle:

"21 yıl önce “kaliteli yaşam alanları” inşa etme hedefiyle yola çıktık, inandık ve başardık. Her adımda daha çok çalışarak, daha iyisini yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Binlerce insanımızla ortaklaştık, yüzlerce aileye yuva olduk. Gençliğe, spora, kültüre, çevreye ve hayata değer kattık. Kaliteden, modern yaşamdan ve yüksek standartlardan asla ödün vermeden, bu topraklara olan aidiyetimizi her zaman ön planda tuttuk. Biz, NorthernLand Group olarak geleceği düşleyen, tasarlayan ve inşa eden bir aileyiz. Bu başarının gerçek mimarları; sabah kahvemizi pişiren emekçimizden mimarımıza, tuğlaları ören işçimizden mühendisimize kadar herkesin emeğiyle bu noktaya geldik. Takım ruhuyla çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, bize inanan ve güvenen herkese sonsuz teşekkürler. Northernland, 21 yıldır ortak bir sevdayı birlikte büyütüyoruz."