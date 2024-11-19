Mebrure Tahir Altuğ adlı vatandaşımız, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, patates fiyatlarına tepkisini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs’ta bir kilo patates 105 TL’ye, Güney Kıbrıs’ta ise 2 kilo patatesin 2.05 Euro’ya yani kilosu 40 TL’ye satıldığına dikkat çeken Mebrure Tahir Altuğ “Böyle hırsızlık dünya yüzünde görülmemiştir” diye isyan etti.

Mebrure Tahir Altuğ’un paylaşımı şöyle:

“Sonunda beni yediğini içtiğini paylaşır bir insan haline getirdiniz ya? Kuzey Kıbrıs’ta bir kilo patates 105 TL, Güney Kıbrıs’ta da 2 kilo patates 2.05 Euro, yani 80 TL, yani kilosu 40 TL ise ben buna itiraz ederim. Böyle hırsızlık dünya yüzünde görülmemiştir.”