KKTC’deki gıda enflasyonu vatandaşı hiç de memnun etmeyen bir şampiyonluğu beraberinde getirdi. Bundan birkaç gün önce patates fiyatında dünyanın en pahalı dördüncü ülkesi olan KKTC, son artışlarla birinciliğe yükseldi. Ülkemizde 1 kilo patatesin fiyatı neredeyse 4 dolara (130 TL) ulaştı. Patates, pahalılığıyla nam salan ve uçuk gıda fiyatlarıyla bilinen Güney Kore’de bile ortalama 3.7 dolara satılıyor. KKTC ve Güney Kore dışında şu anda dünya üzerinde ortalama fiyatta 3 doların üzerine çıkan hiçbir ülke bulunmuyor.

DÜNYA BİRİNCİSİ!

KKTC’deki güncel fiyatlar, küresel karşılaştırma platformu Numbeo’nun listelediği 98 ülkenin tamamından daha yüksek durumda. Avrupa’da en pahalı patatesinin satıldığı İsviçre’de ortalama fiyat 2,5 dolar düzeyinde. Amerika’nın en pahalısı ABD’de fiyat 2,9; Afrika’nın en pahalısı Nijerya’da ise 2 dolar civarında. Avustralya’da ortalama fiyat 2,4 dolar. Asya kıtasının en pahalısı Tayvan’da ise fiyat 2,7 dolar olarak hesaplandı. Numbeo’nun dün güncellediği listede Pakistan ve Bangladeş, 0,4’lük ortalamalarıyla dünyanın en ucuz patatesinin satıldığı ülkeler olarak öne çıktı.