Alayköy’de meydana gelen olayda eski eşini tekme, tokat darp eden Fatih Kansu tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının ciddi darp suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 14 Mart 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Alayköy’deki ikametgahı içerisinde ayrıldığı eşiyle kendisinden boşandığı için tartıştığını söyledi.

Polis, zanlının çıkan tartışma esnasında elleri ve ayaklarıyla eşinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis memuru, şikayetin 21 Mart’ta yapıldığını, zanlının 24 Mart’ta tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, vücudunun çeşitli yerlerinde sararmaya başlayan morluk tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, şikayetin devam ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise eski eşine vurmadığını, 3 şahidi olduğunu söyledi. Polis, bu iddia üzerine söz konusu 3 kişinin zanlının yanında çalışan işçileri olduğunu, ustaları aleyhinde ifade vermeyeceklerini düşündüğünü, kadının vücudunda darp izleri tespit edildiğini açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.