Güney Kıbrıs’ta, İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a İran İHA’sı ile yapılan saldırı sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çağrısı ile Yunanistan başta olmak üzere bazı AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’a yaptığı askeri yığınağın ABD-İsrail İran krizi sonrasında da kalmasından yana sesler yükselmeye başladı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros’a göre eski DİSİ Başkanı, Milletvekili Averof Neofitu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Hristodulidis’in çağrısına olumlu cevap veren diğer Avrupalı liderlere minnettarlık belirterek, “Avrupa dayanışmasının, İran savaşının ötesinde, Türk işgalinden kurtulma mücadelemizde de yürürlükte olmasını diliyor, bekliyoruz.” dedi.

Neofitu bu gazeteye yaptığı açıklamada “Bu mücadelemizde Yunanistan’ın desteği kesindir ancak bu desteği bütün AB çerçevelemelidir.” dedi, şunları ekledi:

“Mevcut kriz ülkemize, uluslararası topluma, Kıbrıs sorununun işgal ordusu ve 60 garantileri olmadan çözülmesinin, yalnız Güney Doğu Akdeniz ve Orta Doğu için değil Avrupa için de kritik ve yegane güvenlik bacağı olacağını göstermesine fırsat tanıyor. Yine, Kıbrıs’ın bütününün güvenliği için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO’ya üyeliğinin şart olduğunu anlamamız için de bir fırsattır.”

Öte yandan haftalık Simerini eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın Atina’nın Güney Kıbrıs’a savaş uçağı ve fırkateyn göndermesini ve Kerpe adasına Patriot yerleştirmesini olumlu ve haklı olduğunu açıkladı.

Gazeteye göre, Yunan Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “mevcut konjonktüre geçici alarm gözüyle değil, Helenizm’in bölgedeki caydırıcı varlığının kalıcı olarak düzenlenmesine fırsat olarak bakılması gerektiğini” öne süren Samaras, “eski savunma mimarilerinin artık yeni tehditlere karşı yeterli olmadığı” görüşün dile getirdi.

Aynı gazete, Savvas Yakovidis’in “’Kıbrıs Uzak Değil Yakın Olduğuna Göre Yunan Ordusu Burada Daimi Konuşlansın” başlıklı makalesine yer verdi.

Yakovidis “Şu an Yunanistan’ın garantör ama daha da önemlisi bir anne olarak Kıbrıs’a karşı taahhütlerini savaş uçaklarını ve fırkateynlerini kalıcı varlığa dönüştürmesi, Ortak Savunma Doktrini’ni Kıbrıslıların da etkin katkısıyla ulusal ve ana vatan yükümlük olarak yeniden işletmesi için tarihi bir fırsattır.” ifadelerini kullandı.