Yüzlerce Kıbrıs Rum’unun yurtdışında askeri eğitim aldığı ve ‘Rumlarının gizli ordusu’ haline geldiği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin, ‘’Gizli ordu’’ manşeti ile verdiği haberine göre Rumlar ''yurt dışında özel şirketler tarafından askeri olarak eğitiliyor...''

Rum Ordusu’nun Güney Kıbrıs’ta seferberliklerde verdiği eğitimin ‘sahadaki gerçeklerin modern ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını’ kaydeden gazete, "Her yıl yüzlerce Kıbrıslı Rum, önemli meblağlar ödeyerek yurtdışındaki eğitim seminerlerine katılıyor . Başka bir deyişle, Kıbrıs yasaları gereği Kıbrıs'ta eğitim alması yasak olan bir 'gizli ordu' söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Habere göre eğitim veren şirketlerin Rum Milli Muhafız Ordusu ile işbirliği olasılığı planlanıyor.