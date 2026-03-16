Güney Lefkoşa’nın “Eğlence” semtindeki bir spor salonunun önünde patlayan bomba maddi hasara yol açtı.

Alithia gazetesi, “Eğlence” semtindeki spor salonunun dışına patlayıcı madde konulduğunu, cumartesi gecesi meydana gelen patlamada spor salonunun camlarının kırıldığını yazdı.

Haberde ayrıca, salonun yakınında park halindeki bir aracın da patlamada zarar gördüğü ifade edildi.

-Bir aracı ateşe veren şahıs, polisi de darp etti

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’da cumartesi günü 35 yaşındaki bir şahsın güpegündüz bir aracı ateşe verdiğini ve kendisini tutuklamaya çalışan polislere direndiğini yazdı.

Haberde, taşkınlık ihbarına giden polislerin 35 yaşındaki şahsı tutuklamaya çalıştığı sırada saldırıya uğradığı, şahsı tutuklamayı başardıklarında ise evin önünde park halindeki aracın yandığını fark ettiği ifade edildi. Aracın, 34 yaşındaki bir kadına ait olduğu ifade edildi.

Gazete, şahsın karakoldaki ifadesinde araçtaki yangını kendisinin çıkardığını itiraf ettiğini belirtirken darp edilen polisin ise hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olduğunu aktardı.