ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı Avrupalı mevkidaşları ve diplomatlarla Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve Gazze'deki savaşın bitirilmesi konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, "Transatlantik Beşlisi (Quint)" olarak bilinen ülkelerin dışişleri bakanları ve diplomatlarıyla İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

Toplantıya İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın yanı sıra Alman ve Fransız diplomatlar katıldı.

Blinken, toplantıda Suriye'deki geçiş dönemi ve bölgenin istikrarına ilişkin son durumu ve Lübnan ve Gazze'deki gelişmeleri muhataplarıyla değerlendirdi.

Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye'deki geçiş dönemi ve son durumun değerlendirildiği toplantıda, Suriye’nin "komşularına tehdit oluşturmaması için gerekli adımların" atılmasının gerektiği belirtildi.

Toplantıda, ayrıca Suriye'de sivillerin, insan haklarının ve uluslararası insancıl hukukun korunması kapsamında önlemlerin alınması gerektiği yinelendi.

Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve çatışmasızlık ortamının sürdürülebilir bir şekilde tesis edilmesi gerektiği konusunda görüş paylaşılan toplantıda, Gazze'de de savaşın sona erdirilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması gerektiği ifade edildi.

"Quint" olarak bilinen transatlantik işbirliği mekanizması, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya olmak üzere beş büyük Batı ülkesinden oluşuyor.