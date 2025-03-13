Yazılı açıklama yapan İzcan, Moldovyalı bir kadının gece kulübünde ölümü sonrası yabancı basında yer alan haberlere işaret ederek, gece kulüplerinde yaşanan sorunları gündeme getirdi. İzcan, sözkonusu kadının "Kuzey Kıbrıs’a yöneticilik yapacağı bahanesiyle getirilip, pasaportuna el konulduğu ve seks kölesi olmaya zorlandığı" iddialarının araştırılması ve bu insanlık dışı faaliyetlere son verilmesi gerektiğini söyledi.

Benzer iddiaların geçmişte de dile getirildiğini belirten İzcan, hükümete bu konuya yönelik adım atması çağrısında bulundu.