Biyolojik çeşitliliği korunmasını teşvik amacıyla ilan edilen 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda Kofalı, “Genelde dünya özelde yurdumuzda ve özellikle Kuzey Kıbrıs’ta biyolojik çeşitlilik baskı ve yok olma tehdidi altındadır. Kıbrıs’ın kuzeyi uluslararası sermayenin arka bahçesi haline getirilmiştir. Önce nüfus taşınarak demografik yapısı değiştirilmiş sonra su taşınarak tekrar nüfus taşınmış daha sonra yollar yapılarak kontrolsüz ve yağmacı bir anlayışla inşaat sektörü patlamıştır” dedi.

Lokal türlerin devamlılığını sağlama, istilacı türleri denge altında tutmak için çalışmalar başlatılması gerektiğini kaydeden Kofalı, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması için yetkililere çağrıda bulundu.