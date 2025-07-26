ABD'de bundan 4 yıl önce 100 bin dolarlık (yaklaşık 4 milyon TL) piyangoyu kazanan kadına yine talih kuşu kondu. Hem de bu kez bilet almak istememesine rağmen adeta talihi kendi kendisine yolunu bulmuş...

HİÇ HESAPTA OLMAYAN BİR BİLET

Maryland Piyangosu'nda $50.000 CASH adlı çekilişe iki bilet almak isteyen kadın, bilet makinesinin tuşuna yanlışlıkla üçüncü kez bastı ve üçüncü bileti tamamen şans eseri almış oldu. 50 bin dolarlık (yaklaşık 2 milyon TL) ikramiye de tam olarak bu bilete isabet etti.

Daily Star'ın aktardığına göre kadın, o anları "Tüm bu olay tamamen bir kazaydı. Aslında iki adet $50.000 CASH bileti almak istedim ama miktar tuşuna yanlışlıkla fazladan bir kez daha bastım" diye anlattı.