ABD'de bundan 4 yıl önce 100 bin dolarlık (yaklaşık 4 milyon TL) piyangoyu kazanan kadına yine talih kuşu kondu. Hem de bu kez bilet almak istememesine rağmen adeta talihi kendi kendisine yolunu bulmuş...

HİÇ HESAPTA OLMAYAN BİR BİLET

24 dakika ölü kaldıktan sonra, hayata döndü
24 dakika ölü kaldıktan sonra, hayata döndü
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Maryland Piyangosu'nda $50.000 CASH adlı çekilişe iki bilet almak isteyen kadın, bilet makinesinin tuşuna yanlışlıkla üçüncü kez bastı ve üçüncü bileti tamamen şans eseri almış oldu. 50 bin dolarlık (yaklaşık 2 milyon TL) ikramiye de tam olarak bu bilete isabet etti.

Daily Star'ın aktardığına göre kadın, o anları "Tüm bu olay tamamen bir kazaydı. Aslında iki adet $50.000 CASH bileti almak istedim ama miktar tuşuna yanlışlıkla fazladan bir kez daha bastım" diye anlattı.