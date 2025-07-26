İngiltere'nin Norfolk kentinde yaşayan 67 yaşındaki Jan Rhodes, ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden Asda mağazasına alışverişe gittiğinde güvenlik görevlisinin kendisine yaklaşıp içeri girmesinin yasaklandığını belirtti:

"Üç ürün almaya gitmiştim. Güvenlik geldi ve artık içeri giremeyeceğimi söyledi. Hiçbir zaman etiket değiştirmedim. Çok sinirliyim ve çok üzgünüm. Yıllardır oradan alışveriş yapıyorum, oradaki birçok kişiyi tanıyorum. Sadece yanlış anlaşıldığımı kanıtlamak istiyorum."

PEKİ, MARKET NE DİYOR?

Mağaza yönetimi ise Jan'ın CCTV kamera görüntülerinde yakalandığını ve bu davranışı uzun süredir gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Ayrıca çalışanlara karşı kaba ve saldırgan davrandığını da iddia ediyor. Bir Asda sözcüsü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizin mağazalarımıza ve çalışanlarımıza saygı göstermesini bekliyoruz. Herhangi bir kötü davranışı veya istismarı asla tolere etmeyiz. Bir müşteriyi yasaklamak bizim için her zaman son çaredir, ancak bu karar, tekrar eden rahatsız edici ve saldırgan davranışlar nedeniyle alınmıştır."

"YANLIŞ KİŞİYİ SUÇLUYORSUNUZ"

Jan'ın partneriRobGillies ise olayda adı geçen ürünlerden birinin bir gün önce alınmış bir paket bacon olduğunu belirtiyor: "Son kullanma tarihine denk gelen gün alınmıştı. Ben ürünü geri götürüp onlara gösterdim."

Jan'ın üvey kızı leanneHutchings ise mağazaya bizzat giderek durumu açıklamaya çalıştı:

"Ona uzun süredir bunu yaptığını söylüyorlar. Ben de bunun bir kimlik karışıklığı olduğunu söyledim. Ayrıca agresif davrandığını iddia ediyorlar ama o biriyle asla kötü konuşmaz."

Öte yandan olay, sosyal medyada 'çeteci büyükanne' etiketiyle gündeme geldi. Pek çok kişi bu durumun haksız bir yargılamadan ibaret olduğunu düşünürken, bazıları da büyük mağazaların güvenlik önlemlerini sorguladı...