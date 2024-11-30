Ailesi, trafik kazasında ağır yaralanan ancak, yaşama tutunamayan Sabri Baykuş’un organlarını bağışladı.

Sabri Baykuş Haspolat-Taşkent yolunda 13 Kasım’da meydana gelen trafik çarpışmasında ağır yaralanmış, 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Baykuş’un ailesinin onayı ile organları bağışlanan gencin iki böbreği nakil bekleyen iki kişiye yeniden hayat verdi.

Adada öğrenci olarak bulunan talihsiz gencin cenazesi önceki Çarşamba günü Mersin’in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Haspolat-Taşkent Anayolunda 13 Kasım tarihinde meydana gelen trafik çarpışmasında ağır yaralanan ve 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sabri Baykuş’un bağışlanan organları iki hastaya nakledildi.

Baykuş’un iki böbreği nakil bekleyen iki kişiye yeniden hayat verdi.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında beyin ölümü gerçekleşen Sabri Baykuş’un ailesi, talihsiz gencin organlarını bağışlanması kararına varmıştı.

Adaya öğrenci olarak gelen 19 yaşındaki genç, arkadaşının kullanımındaki araçta yolcuydu. Salon aracın kamyonla çarpışması sonucu araçta sıkışan Sabri Baykuş ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tutulan talihsiz Sabri, ölüme 10 gün direnebilmişti. Gazetemizin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, kazanın ardından ailesi KKTC’ye gelerek çocukları hakkında alacakları iyi bir haberi bekledi.

Ancak bu iyi haberi hiç alamayan Baykuş ailesi, yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarının başka bedenlerde hayat bulması için organların bağışlanmasına onay verdi.

Otopsiden sonra Türkiye’ye götürülen Baykuş’un cenazesi önceki Çarşamba günü Mersin’in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Hastane yönetimi Baykuş’un kalbi ve ciğerlerinin de bağışlandığını ancak bir takım ‘hukuk’ prosedürlerine takıldığı gerekçesi ile kalbini ve ciğerlerini şifa bekleyen hastalara nakil edemediklerini kaydetti.

Hastane yönetimi, talihsiz Sabri’nin organlarıyla iki kişinin kazanıldığını ifade etti. İnsanların organ bağışı konusunda biraz daha sağduyulu olmaları gerektiğini ifade eden doktorlar ise ölümün çok acı olduğunu ancak, bağışlanan organlarla başka hastalara yeniden umut olabileceklerini kaydetti.