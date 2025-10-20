Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 13–19 Ekim 2025 tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde toplam 13 yangın ve 15 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda ortaya çıkan maddi hasarın yaklaşık 3 milyon 681 bin TL olduğu açıklandı.

Yangınların çıkış nedenleri arasında kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araç motorlarından sızan yakıtın sıcak bölgelere temas ederek alev alması ve bazı durumlarda kişi veya kişiler tarafından kasten çıkarılması gibi sebepler yer aldı.

Aynı dönemde gerçekleşen hususi servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, araç motorları, ağaçlar, duvar araları ve depolarda sıkışan kedilerin çıkarılması, su kuyusuna düşen köpeğin kurtarılması, trafik güvenliğinin sağlanması, kazada sıkışan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevk edilmesi gibi müdahaleleri kapsadı.

Soruşturma ve incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülüyor.



