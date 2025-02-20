Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında önceki gece 22.00-24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’da, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişiyi tutuklayan polis, ayrıca, bir araçta yapılan aramada, tasarruflarında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilen dört kişiyi de tutukladı.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Bin 459 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde, 118’i yasal hız sınırı üzerinde, 54’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü susturucusuz egzozlu, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 134’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 369 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

İskele’deki denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde bin 255 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 95’i yasal hız sınırı üzerinde, 19’u seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 6’sı alkollü içki tesiri altında, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 58’i diğer trafik suçlardan rapor edildi. Sürücülerin 14 ise sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan ceza aldı.

Toplam 201 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 28 araç trafikten men edildi.