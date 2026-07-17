Güzelyurt sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt’ta bugün sabah saatlerinde bir makinist dükkânında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan yılların tanınmış makinisti Osman Polatcan, yaşamını yitirdi.
Polatcan’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma sürerken, iş kazasının meydana geliş nedeni detaylı şekilde araştırılıyor.
Edinilen bilgiye göre, feci kazanın balanko denilen ağır parça kaldırmaya yarayan "vinç / palanga üzerinde asılı bulunan traktör çapasının üzerine düşmesi sonucu yaşandığı yönünde