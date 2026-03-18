Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis kürsüsünden akaryakıt fiyatlarına yapılan ve yapılacak zamlarla ilgili konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner’in, “Akaryakıta yapılacak atışın Maliye tarafından karşılanması için bir çalışma var mı?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Amcaoğlu, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak bizim misyonumuz ve vizyonumuz, ‘akaryakıta en az zammı nasıl yansıtırız, fiyatlamanın en azını nasıl yaparız’ olacak” dedi.

Amcaoğlu, alternatif çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “İlk kez bu yönetim FİF’i fiyatlamanın daha uygun olması için kullanmaya başladı” ifadelerini kullandı.