Robotik kodlama başarısı dikkat çekiyor

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Girne Gençlik Gelişim Merkezi'nde düzenli olarak verilen Robotik Kodlama eğitimlerine katılan öğrenciler, son düzenlenen uluslararası yarışmada dikkat çeken sonuçlar elde etti.

8-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Uluslararası Lego Okulları sertifikalı eğitmen Dr. Mustafa Kemal Ambar tarafından verilen Uluslararası Lego Sertifikalı Robotik Kodlama eğitimlerine katılan 5 çocuk, Temmuz ayındaki ROBOTEX Cyprus 23 yarışmasında çeşitli başarılar elde etti. Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bu yarışmaya 77 eğitmen ve 663 yarışmacı çocuk katıldı ve toplamda 206 takım oluşturdu. GİGEM ekibi, bu yarışmalarda üç farklı kategoride yarıştı. Çizgi izleme yarışmasında 23 takım arasında sekizinci, sumo güreşi yarışmasında 28 takım arasında dördüncü ve renk seçme yarışmasında 11 takım arasında dördüncü olarak büyük bir başarı elde etti.

GELEN BAŞARILARLA YENİDEN HAZIRLANAN EKİP

Geçtiğimiz hafta sonu Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Robotik Olimpiyatları (WRO23) 18 çocuktan oluşan toplam 6 takım arasında "İlkokul Su Altı Koruma Robotu" kategorisinde ikincilik derecesi elde eden GİGEM Robotik Kodlama Okulları öğrencileri, yeniden büyük bir başarıya imza attı.

Bu başarıların ardından öğrenciler, Kasım ayında Güney Lefkoşa'da gerçekleştirilecek olan Youth Tech Festivali'nde proje sunumu yapmak için davet edildi. Ayrıca ekip, Türkiye'de gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST yarışması için de proje hazırlıklarına başladı.

ROBOTİK KODLAMA OKULLARI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren GİGEM'de Uluslararası Lego Okulları sertifikalı eğitmen Dr. Mustafa Kemal Ambar tarafından verilen Uluslararası Lego Sertifikalı Robotik Kodlama eğitimleri, Eylül ayından itibaren yeni dönem kurslarıyla devam edecek.

7-13 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen "Lego EV3 ile Robotik Kodlama Atölyesi" 09.00-11.00 saatleri arasında, 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için "Arduino Kodlama Atölyesi" 11.00-13.00 saatleri arasında, 10-14 yaş aralığındaki öğrenciler için ise "Python Programlama Dili-Giriş Eğitimi" 14.00-16.00 saatleriarasında verilecek. Eğitimler 30 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve her Cumartesi GİGEM'de devam edecek.





