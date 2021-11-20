Dünyanın en uzun dinozoru bulunmuş olabilir

ABD’de düzenlenen Omurgalı Paleontoloji Derneği'nin yıllık konferansında, dünyanın en uzun dinozorunun tespit edilmiş olabileceği açıklandı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca yıl önce dolaşan Supersaurus dinozorunun, dünyanın en uzun dinozoru unvanını kazanabileceği belirtilen raporda, dinozorun boyunun 39 ila 42 metre arasında olduğu açıklandı.

Klasik bir uçaktan ya da dünyanın en büyük canlılarından mavi balinadan daha uzun olduğu belirtilen türün, otobur olduğu ve 154 ila 142 milyon yıl önce yaşadığı vurgulandı.

Araştırmaya öncülük eden Arizona Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Brian Curtice, dinozor kemiklerinin genellikle parçalar halinde bulunduğunu, bu durumun da birçok dinozorun tüm kemiklerinin keşfedilmemiş olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Curtice, “Bu durum boylarını tam olarak tahmin etmeyi imkansız hale getiriyor” dedi.

Daha önce yapılan çalışmalarda Supersaurus adı verilen dinozorun tespit edilen fosilindeki kemiklerin başka dinozorlara da ait olduğu ortaya çıkarken, bulunan yeni fosilin eksiksiz olarak türü resmettiği aktarıldı.

1972 yılından bu yana Colorado'da devam eden kazılar ile ilgili konuşan paleontolog Brian Curtice, bulguyu yine birçok dinozor DNA’sının bulunduğu kemik karışımı olarak düşündüğünü ancak tek bir dinozora ait olduğunu söyledi.

Bulunan Supersaurus'un en az 3,6 metre bacaklarının, en az 15 metre uzunluğunda bir boynunun ve en az 18 metre uzunluğunda bir kuyruğunun olduğunu belirledi.

Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan fosilin hakemli bir dergi tarafından incelendikten sonra, en uzun canlı olup olmadığının ortaya çıkacağı bildirildi.



