Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası dostluk grupları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen “3 Devlet, 1 Millet 2. Toplantısı"nda bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi adına konuşan UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, tarih boyunca aynı kültürün, dilin ve inancın taşıyıcısı olan Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin bir milletin ayrılmaz parçaları olduğunu vurgulayarak, Çanakkale’den Karabağ’a uzanan kardeşlik mücadelesine dikkat çekti.

Türkiye’nin her daim yanlarında oluşunun KKTC’nin varlık mücadelesinin teminatı olduğunu belirten Canaltay, Türk Devletleri’nden KKTC’yi tanımalarını istedi.

Devletler arasındaki birlik ve dayanışmanın sadece Türk Dünyası’nın değil, bölgesel barış ve istikrarın da güvencesi olduğunu ifade eden Canaltay, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, ekonomik iş birliği projelerinin artırılması ve gençleri buluşturacak programların hayata geçirilmesinin bu kardeşliği somutlaştıracağını kaydetti.