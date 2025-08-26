Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Deli Dana (BSE) ve Scrapie hastalıkları konusunda ortak bir toplantı yaparak halka, beyin, omurilik, göz, dalak ve ince barsak tüketmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, "Bu organlar ciddi BSE riski taşımaktadır.” dedi.

Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada, toplantıda, hastalıkların ülkenin bir gerçeği olduğu ve insan sağlığı açısından oluşturduğu ciddi risklerin, ülkede bu konuda yeterli önlemlerin alınmamasının, hayvansal ürünlerin üretimindeki denetim eksikliklerinin, mezbahaların genel ve özel hijyen durumlarının ayrıntılı şekilde ele alındığı kaydedildi.

Her iki meslek örgütü, halk sağlığının korunmasının yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda veteriner hekimlik hizmetleri ve hayvansal gıda güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.

Birliklerden yapılan ortak açıklama ve çağrıda şunlara yer verildi:

"BSE ve Scrapia hastalıklarına karşı derhal önleyici ve denetleyici mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Kamuoyu, bilimsel veriler ışığında şeffaf ve doğru biçimde bilgilendirilmelidir.

Gıda güvenliği ve hayvan sağlığında bağımsız, etkin ve düzenli denetimler sağlanmalıdır.

Mevcut mezbaha ruhsatlandırma süreçleri ve sağlık kontrollerindeki eksiklikler giderilmeli, uluslararası standartlara uygun bir sistem kurulmalıdır.

Halkımıza açık çağrımızdır; beyin, omurilik, göz, dalak ve ince barsak tüketmekten kaçınınız. Bu organlar ciddi BSE riski taşımaktadır.

Halkımızın sağlığını tehdit eden her durumda olduğu gibi, bu konuda da meslek örgütlerimiz sorumluluk bilinciyle iş birliği ve mücadele kararlılığı içinde çalışmaya devam edecektir.

Ülkemizin hayvansal gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak için, yetkilileri bilimsel öneriler doğrultusunda acilen göreve ve iş birliğine davet ederiz.”