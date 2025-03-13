Haravgi gazetesi Avrupa savunmasıyla ilgili “Beyaz Bülten” adlı stratejik belgede “Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgal edilmesi” şeklindeki ifadenin, aralarında Sol Grubu üyesi, AKEL AP milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun da bulunduğunu iki değişiklikle sunulduğunu yazdı.

Bu değişikliklerin oylanmasıyla, Avrupa Parlamentosu’nun “NATO üyesi ve AB’ye aday ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, uluslararası hukuka uyması, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması, Kıbrıs’taki işgali derhal sonlandırması ve askerlerini geri çekmesi çağrısını yinelediğini” yazan gazete diğer değişiklik önerisinin Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu tarafından sunulduğunu yazdı.

Habere göre Yeorgiu, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada Sol Grup ile Muhafazakarlar ve Reformcuların(ELAM AP Milletvekili Geadis Geadi tarafından) sunduğu öneriler arasında özlü farklılıkların bulunduğunu belirterek etik ve siyasi sorunlardan da söz etti.

Yeorgiu Sol Grup ve AKEL’in sunduğu önerinin yazılı ve daha önceden sunulduğunu ifade etti.

Yeorgiu, ELAM AP Milletvekili Geadis Geadi’nin, kendi önerilerini kopya ettiğini, imaj yaratmak için öneriyi sözlü olarak sunduğunu dile getirdi.

Yeorgiu açıklamasında ayrıca ELAM’ın Cenevre’ye gitmeyeceğini ve iki kesimli iki toplumlu federasyona da karşı olduğunu belirtti.