Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke İmar Planı'nın bir an önce yürürlüğe girmesi, toprağa, kıyılara, kültüre, tarihe ve geleceğe sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Dernek öncülüğünde önceki gün Gaziveren’de "Lefke İmar Planı hemen şimdi! Betona değil, planlı gelişime!" eylemi gerçekleştirildi.

Basın bildirisini okuyan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi Çakmak, "İmar Planı’nın yıllardır yürürlüğe konulmaması nedeniyle tarımsal arazilerimizi kaybetmeye, üretimden koparılmaya ve plansız gelişmenin sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Çakmak, eylemin Gaziveren köyünden başlatılmasının tesadüf olmadığını söyleyerek, halka ait hali arazilerin çeşitli girişimlerle sermayeye devredilmeye çalışıldığını, bunun bölgede yaşanan plansız gelişim ve yanlış politikaların en somut örneklerinden olduğunu dile getirdi.

Çakmak, kırsal kimliğin korunarak, eko-turizm, agro-turizm ve kültür turizmi alanlarında gelişmenin mümkün olduğunu ancak uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ellerindeki değerleri kaybetme noktasına gelindiği belirtti.

“Nüfus projeksiyonlarının sağlıklı şekilde yapılmadığı, altyapı kapasitesinin bilinmediği, hükümetlerin sürekli değişen politikalarla günü kurtarmaya çalıştığı bir ortamda bedeli yine halk ödemektedir” diyen Çakmak, yeni yapılaşma projelerinin de önünün açılmaya devam ettiğini kaydetti.

Çakmak, bölgede 50 yılı aşkın bir süredir çözüm bekleyen CMC çevre kirliliğini anımsatarak, yarım asırdır çözüm bekleyen bu çevre sorunu ortada dururken, “yeni rant alanları yaratılmaya çalışıldığını" savunarak, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Kamusal alanların, tarım arazilerinin ve kıyıların ekonomik çıkarlar uğruna elden çıkarılmak istendiğini ileri süren Çakmak, buna sessiz kalmayacaklarını çünkü Gaziveren'de kaybedilecek olanın bölgenin kimliği, üretim kültürü, doğal mirası ve gelecek nesillerin yaşam hakkı olduğunu ifade etti.

Çakmak, hükümete ve karar vericilere de çağrıda bulunarak, devletin görevinin halkın ortak geleceğini güvence altına almak olduğunu vurguladı.