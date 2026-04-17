Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Raskolnikov” adlı oyun dün akşam sanatseverlerle buluştu.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, oyun, kendisini Raskolnikov zanneden ve onun ruhunun etkisi altına girdiğine inanan bir genç adamın hikâyesini sahneye taşıdı.

Gösterimin ardından Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu ve yönetmeni Nergül Fellahoğlu sahneye çıkarak oyunculara performanslarından dolayı teşekkür etti. Fellahoğlu, ekip üyelerine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nin, farklı oyun ve etkinliklerle bölge halkını sanatla buluşturmaya devam edeceği kaydedildi.