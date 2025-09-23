Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “20 Ekim'den sonra hiç kimse bir siyasetçinin paylaşımına ya da fotoğrafına "like" attı diye Cumhurbaşkanlığı'ndan aranıp sorgulanmayacak” dedi ve Cumhurbaşkanlığının tarafsız olacağının altını çizdi.

Şirinevler, Pınarbaşı, Dağyolu ve Göçeri köylerini ziyaret eden Erhürman,

"Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak; insanların özgürlüklerinin bekçisi olan bir Cumhurbaşkanlığı olacak, ‘likeların’ değil” dedi.

Beş senenin tamamen müzakeresiz geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Dört Cumhurbaşkanımız döneminde de yeni kapılar açıldı; ilk defa son beş yılda tek bir kapı dahi açılmadı. Bırakın kapı açılmasını, var olan Metehan Kapısı insanlar için işkenceye döndü.” diye konuştu.

“Çözümün olacağı güne kadar bir Kıbrıslı Rum çocuk hangi hakka sahipse, benim çocuklarım da o haklara sahip olacak.” diyen Erhürman, beş senede on sene kaybedildiğini söyledi. Tufan Erhürman, “Okullarda, sınıflarda anadili Türkçe olmayan çocukların sayısı, Türkçe olanları geçti. Memleket öyle bir noktaya geldi ki, aramızda Türkiye’ye gidemeyenler var, Güney'e geçemeyenler var, dünyanın hiçbir yerine gidemeyenler de var. Bütün bu “politikaların” bizi getirdiği nokta budur. Geriye gidiş hepimizi mutsuz ediyor.” dedi.