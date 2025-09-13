İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan 5 Rum’dan ikisi Yüksek Mahkeme’nin aldığı karar çerçevesinde teminatla serbest bırakıldı.

İki sanığın da serbest kalmasıyla birlikte davada tutuklu kalmadı. 3 Rum daha önce Askeri Mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 5 sanığın yargılaması tutuksuz devam edecek.

Beş Kıbrıslı Rum yurttaşın, geçtiğimiz temmuz ayında Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptığı iddiasıyla Askeri Mahkeme’de yargılanıyor. Yurttaşlar ayrıca İskele Kaza Mahkemesi’nde, “kişisel verilerin ihlali”, “genel rahatsızlık” ve “mülke tecavüz” suçlamalarıyla da yargılanıyorlar.

5 sanık dün sabah İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada ilk sözü alan iddia makamı, tadilat çalışması yapıldığını, dava ikame edileceğini, ithamnamenin ibraz edildiğini belirterek, duruşma için yeni bir gün talep etti.

Savunma makamı ise, sanıklardan ikisi hakkında 3 ayı aşmayacak şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi kararının Yüksek Mahkeme tarafından bozulduğunu, Yüksek Mahkeme’nin teminat şartlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yargıç da, Yüksek Mahkeme’nin, 50/2025 ve 51/2025 sayılı kararında belirtilen teminatla iki sanığın serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkeme, sanıkların her biri için 200’er bin TL nakdi teminat yatırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve haftada bir gün polise imza vermelerine hükmetti. Buna göre, Rum yurttaşlar mahkeme süreci tamamlanana kadar kuzeyde kalacak.

İskele Kaza Mahkemesi’ndeki bir sonraki duruşmanın tarafların mutabakatıyla 19 Eylül’de yapılmasına emir verildi.

Sanıkların Askeri Mahkeme’deki yargılanmasına da gelecek hafta devam edilecek.

POLİS SORUŞTURMASINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Dava sürecinde polis soruşturmasıyla ilgili tartışmalar da gündeme geldi. İlk şikâyetin Burçin Döveç tarafından yapıldığı, daha sonra Ceyhun Tunalı ve Ahmet Noyan’ın da şikâyetçi olduğu belirtildi. Polis, şikâyetçilerin sanıkları görmediklerini açıkladı. İsim benzerliği nedeniyle yanlış kişilerin tutuklandığı yönünde iddialar da dile getirildi.