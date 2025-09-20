19-20 Eylül 2025 tarihlerinde, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
- Lefkoşa: 1.524 sürücü kontrol edildi, 310’u rapor edildi, 3 araç men edildi.
- Gazimağusa: 977 sürücü kontrol edildi, 292’si rapor edildi, 3 araç men edildi, 1 sürücü tutuklandı.
- Girne: 1.310 sürücü kontrol edildi, 215’i rapor edildi, 30 araç men edildi, 2 sürücü tutuklandı. Ayrıca 2 iş yerine işlem yapıldı.
- Güzelyurt: 550 sürücü kontrol edildi, 94’ü rapor edildi.
- İskele: 1.430 sürücü kontrol edildi, 260’ı rapor edildi, 53 araç men edildi, 1 sürücü tutuklandı. Ayrıca ikamet izinsiz 1 kişi ve uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Polis denetimlerinin süreceği bildirildi.