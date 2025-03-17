“Beni Macbeth Me” müzikali Kalkanlı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde sahnelendi.

Aralık ayında ilk kez oynanan ve beğeni toplayan müzikal, 14 Mart Cuma akşamı 20.30'da, Kalkanlı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak seyircisiyle buluştu.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ufuk Aydoğan'ın yazıp yönettiği, kadrosunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa’nın bulunduğu oyunun müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı ve kostüm tasarımında Ebru Öztürk’ün yer aldı.

Oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix & mastering ise Mehmet Ali Akçal'a, final şarkısı piyano kaydı ise Mehmet İzbul'a ait.